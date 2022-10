Les traqueurs de cauchemars, Tome 06. Les griffes de la nuit

Au marché, Margot rencontre une petite fille, Mélanie, terrifiée par les souris : c'est à cause d'un cauchemar, lui explique-t-elle. Toutes les nuits, elle rêve qu'une horde de souris se précipite sur elle en poussant des "kiii... kiii. . ". terrifiants. Des souris... rouges ! Une mission pour les Traqueurs, évidemment ! La nuit venue, ils se retrouvent devant la Vieille Porte à la recherche du passage, emmenés par Cambouis, le chat de Margot. Passage qui les mènent dans une école, à l'heure de la récré. Jules, le plus trouillard de la bande, et qui est roux, comme Mélanie, va se retrouver seul à pouvoir l'aider. Car, il le comprend vite, Mélanie est harcelée à cause de la couleur de ses cheveux. Aidée de Jules et de Cambouis, la fillette parvient à faire fuir ses harceleuses. Une nouvelle mission réussie pour les Traqueurs... en attendant la prochaine !