Franny K. Stein, savante folle, Tome 02. Franny K. Stein #2 : L'attaque du Cupidon géant

Comme tous les savants fous dignes de ce nom, Franny K. Stein a besoin d'un assistant. Mais quand sa mère lui offre Igor, un drôle de chien plein de puces et au museau tout tordu, Franny est déçue. Igor ne cesse de déranger le travail de la fillette : il touche à toutes les machines et fait d'incalculables bêtises. Alors que Franny doit créer une carte de Saint Valentin pour l'école, Igor appuie malencontreusement sur l'agrandisseur de Franny, et un petit Cupidon de papier prend vie. Armé de flèches et malgré ses meilleures intentions, le Cupidon sème la terreur en ville. Heureusement, la petite savante folle a plus d'un tour dans son sac ! Ni une, ni deux, Franny pourchasse le monstre de l'amour. Mais avant d'être arrêté, le Cupidon plante une flèche dans le coeur d'Igor, et voilà Franny folle d'amour pour son drôle de chien.