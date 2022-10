Noël royal avec le prince des relous

Et (pas) merci pour le cadeau empoisonné ! Pour Eryn, c'est Noël avant l'heure : elle vient de remporter la dernière édition de la célèbre émission Christmas Déco et, en prime, se voit proposer un contrat avec la prestigieuse famille royale du Perlat ! Sa mission ? Sauver et moderniser la célébration nationale des fêtes de fin d'année suite au désistement du précédent décorateur. Une occasion en or pour sa carrière ! A un détail près... le prince Chamberlain De Chastonet. Si elle savait déjà via la presse à scandale que ce dernier brillait par son sale caractère et ses caprices, Eryn avait clairement sous-estimé sa capacité de nuisance. Car en plus de se montrer odieux l'héritier de la Couronne redouble d'inventivité et ne recule devant aucun coup bas pour la pousser à bout et saboter son travail. Qu'il soit prince ou pas, Eryn ne se laissera pas impressionner par sa gueule d'ange... ni charmer d'ailleurs ! A propos de l'autrice Cécilia City est une romancière dotée d'une imagination fertile. Après plusieurs années à écrire à l'abri des regards, elle se décide à faire le grand saut en publiant ses textes, des romans pimentés d'humour, d'amour et de suspense. Vivre sa vie pleinement et ne plus seulement la rêver : tel est son leitmotiv.