Après Millenium, la nouvelle série de David Lagercrantz Micaela Vargas, jeune policière ambitieuse mais peu expérimentée, rejoint l'affaire Jamal Kabir, un arbitre de football assassiné après un match. Selon ses supérieurs, sa proximité avec le suspect principal, Giuseppe Costa, issu comme elle de Husby, un quartier défavorisé de Stockholm, est un atout de taille. Vargas ne croit pourtant pas à la culpabilité de ce père de famille - par ailleurs alcoolique notoire. Tout comme Hans Rekke, un brillant psychologue et pianiste tourmenté consulté pour l'occasion. Embarrassée par leurs avis discordants, la police leur tourne le dos malgré l'impasse dans laquelle elle se trouve. Tandis que chacun a repris sa route, Rekke et Vargas se croisent de nouveau dans des circonstances dramatiques. Le duo improbable décide alors de se saisir de l'enquête et tente de la résoudre quel qu'en soit le prix. Et, quand la CIA se met en travers de leur chemin et que des liens avec les talibans émergent, ils en viennent à se demander si Jamal Kabir était bien celui qu'il prétendait être. Avec ses deux enquêteurs librement inspirés de Holmes et Watson, David Lagercrantz nous livre ici un roman policier d'une grande intensité. Traduit du suédois par Rémi Cassaigne A propos de l'auteur Né à Stockholm en 1962, David Lagercrantz est journaliste et écrivain. Auteur de la biographie de Zlatan Ibrahimovi et du thriller Indécence manifeste, il a acquis sa renommée mondiale en imaginant les tomes 4, 5 et 6 de la série à succès Millénium de Stieg Larsson, traduits dans une vingtaine de pays. Obscuritas est le premier tome de sa série policière mettant en scène Rekke et Vargas.