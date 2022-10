Trop jeune pour être vieille

Vivez votre âge sans complexe ! Pourquoi a-t-on l'impression de devenir invisible au regard des hommes à partir de cinquante ans ? Comment ne pas déprimer quand nos enfants quittent la maison ? Comment profiter à fond de la deuxième moitié de sa vie ? Et pourquoi, dans une société où l'on vit de plus en plus longtemps, est-on considérée comme vieille de plus en plus jeune ? Attention, les " nouvelles vieilles " débarquent ! Elles sont fortes, dignes, libres et n'ont plus rien à prouver à personne. Amour, sexe, travail, santé, look, enfants, copines : un manuel plein d'informations, d'astuces et d'humour pour assumer son âge en toute fierté. A propos des autrices Joëlle Goron, 77 ans, est scénariste et journaliste ex-" Frou-frouteuse " de Christine Bravo. Delphine Apiou est journaliste, ancienne chroniqueuse sur France Inter, autrice et actuellement rédactrice en chef du mensuel Biba. Elles ont écrit ce manuel avec quatre mains et cent kilos de bon sens. " Pourquoi avoir honte de vieillir alors qu'on devrait plutôt s'en féliciter ! Ce manuel [... ] vous entraîne à assumer votre âge, sans tabou mais avec drôlerie. " Femme Actuelle