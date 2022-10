Questionnements de « genre » chez les enfants et les adolescents. Analyses, enjeux... les spécialistes répondent

En France, de plus en plus d'enfants revendiquent une "identité de genre" différente de leur sexe biologique. On s'intéresse ici aux enfants dont le sexe a été constaté à la naissance et qui ne souffrent pas d'anomalie des organes génitaux. Soutenir que chacun, dès son plus jeune âge, devrait pouvoir auto-déterminer son identité de genre en fonction de son ressenti sans tenir compte de son sexe, est-ce servir l'intérêt des enfants ? L'enquête de terrain et la confrontation au réel cherchent à répondre à cette question. Pour cela, l'ouvrage s'appuie sur l'expertise et l'expérience de juristes pour analyser les enjeux sociétaux et l'évolution qui s'opère ; de chirurgiens et praticiens hospitaliers pour identifier les actes médicaux que cela entraîne et leurs conséquences à long terme ; de responsables d'établissements scolaires confrontés à ces demandes ; de psychiatres et psychologues pour discerner les enjeux de cette souffrance et, enfin, sur le témoignage direct de personnes en questionnement de genre ou de leurs proches. Cette approche pluridisciplinaire nous donne toutes les clés de compréhension et de discernement pour cerner ce phénomène et accompagner de façon constructive les jeunes concernés. Aude Mirkovic est juriste, maître de conférences en droit privé, directrice juridique de Juristes pour l'enfance, auteur notamment de PMA, un enjeu de société, Artège et En rouge et noir (roman), Première partie. Claire de Gatellier est présidente de Famille et Liberté, auteur du Livre Blanc pour une nouvelle politique familiale et Les Femmes au travail... à tout prix ? , éditions Famille et Liberté. Toutes deux interviennent auprès de différents publics (parents, directeurs d'établissement, enseignants) sur la question de la "transidentité" chez les jeunes.