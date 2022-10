Le Pèlerin Calendrier Notre Dame 2023

Le Pèlerin propose de nouvelles images inédites de Stéphane Compoint, photographe de renom, tout au long de 2022, année de la reconstruction après la consolidation de l'édifice jusqu'en 2021. Quels auront été les moments forts en 2022, quelles images les plus belles et marquantes peut on conserver de cette année ? L'observation du public ne tarit pas et les photos nous replongent jour après jour dans les réalisations des bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui. Une belle manière de vivre dans l'Espérance au fil du temps à travers cette renaissance qui advient mois après mois... - Un magnifique cadeau pour les fêtes. - Les photos inédites du chantier de la restauration. - Un très bel objet qui accompagne toute l'année. - Un instant quotidien de culture et de beauté.