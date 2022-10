Le stress au travail

Cet ouvrage est centré sur trois constats relatifs au stress. En premier lieu, le stress est à comprendre selon des conceptualisations différentes en fonction des postures et hypothèses scientifiques. L'idée est donc d'en présenter les modèles principaux, développés selon des méthodes quantitatives, essentiellement psychologiques. Ainsi, ils donnent davantage d'informations sur le niveau du stress individuel, en fonction des dimensions soulevées. En second lieu, il s'agit de démontrer que si l'on stresse, ce n'est pas nécessairement en raison de caractéristiques individuelles, mais aussi parce que les contraintes sociales ressenties sont chargées de sens, sociologiquement partagées et structurées. A bien des égards, le stress devient un moyen de lutte sociale, et ce, à double titre. Car, pour finir, il se pourrait que la lutte vienne aussi des services de ressources humaines, tant pour des enjeux d'image d'entreprise, que pour un principe fondateur de bien-être, toutefois aux résultats qui ne demandent qu'à être éprouvés...