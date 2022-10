Classroom for heroes - Starter pack vol. 01-03

Découvrez le le hit fantasy de Square Enix ! Blade, un jeune homme ayant hérité du pouvoir des braves à l'âge de trois ans, se retrouve soudainement dépourvu de sa force exceptionnelle suite à son combat contre le Seigneur des démons. Lui qui rêve depuis toujours de mener une "vie normale" se réjouit de pouvoir finalement goûter aux joies de l'école et se faire des amis. L'établissement dans lequel il est accueilli a pour vocation de former les héros de demain, et bien qu'il soit entouré des meilleurs, il va avoir énormément de mal à se rabaisser au niveau des autres tant sa puissance dépasse l'entendement et les possibilités humaines !