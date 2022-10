A Couple of Cuckoos T05

Salut, ici Hiro ! Il s'en est passé des choses, depuis la dernière fois... Nagi et Erika sont fiancés ! Je n'ai rien vu venir ! J'avoue que ça m'a fait bizarre, au début. Mais finalement, c'est plutôt pas mal, ça nous fait un point commun, vu que je suis fiancée moi aussi. #laliguedesfiancés Je ne sais pas ce que trame Sachi mais j'ai l'impression qu'elle se méfie de moi. Je n'arrête pas de tomber sur Erika et elle, je vais finir par croire qu'elles complotent quelque chose, toutes les deux ! #lesjoliesespionnes Erika nous a tous invités pour un week-end de révision dans la villa de son père, à la campagne. Enfin, officiellement, on y va pour réviser mais qui sait ce qui va se passer... #weekendsouslesétoiles