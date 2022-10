La Venin - Tome 3 - Entrailles (grand format) (noir et blanc)

1900, Oil Town dans l'Ohio. Sur ces terres crasseuses mélangées aux hydrocarbures, tout le monde travaille de près à faire couler l'or noir. C'est ici qu'arrive qu'Emily accompagnée de la petite Claire et de Susan, une femme secourue sur son chemin. Désormais, elle sera Mary Mc Cartney, la nouvelle institutrice. Ainsi, elle croit pouvoir approcher sa nouvelle cible. Mais l'effet de surprise fonctionnera-t-il encore cette fois ! ? Des grains de sable dans son plan bien huilé et des révélations sur son passé risquent de lui faire perdre la raison. Et pour compliquer les choses, les chasseurs de prime sont toujours sur ses traces...