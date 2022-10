Coffret pour rendre son chat heureux ! Livre + jeux pour chat

Vous connaissez un heureux propriétaire de chat ou vous en êtes un ? Ce coffret "deux en un" est fait pour vous ! Il permet de gâter son animal de compagnie avec deux jouets (canne à pêche et souris mécanique) et propose à son propriétaire un guide synthétique pour rendre son chat (encore plus) heureux ! Bons gestes au quotidien, alimentation, éducation positive et jeux bien-être. Par Isabelle Pasquet, vétérinaire et consultante TV/web/radio sur les animaux domestiques.