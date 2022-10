Histoire d'Apollo XI. Comment on a marché sur la lune

Le 16 juillet 1969, l'équipage d'Apollo 11 décolle de Floride pour une mission inédite : marcher sur la Lune. Cette fresque historique retrace la célèbre mission spatiale américaine dans un récit à haut rythme, entrecoupé par les avancées qui ont permis l'accomplissement d'une telle prouesse. La conquête lunaire ne se résume pas aux premiers pas de Neil Armstrong sur ce satellite, mais couvre des siècles d'observations, de recherches et de sacrifices. De la vénération de ce symbole au lancement du premier satellite artificiel, en passant par l'invention du télescope ou les atrocités nazies, ce livre documenté et précis reste accessible à tous et réjouira les passionnés comme les plus novices.