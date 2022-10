L'héritière des sables fauves

Quand une femme s'impose à la tête d'une des plus vieilles maisons d'armagnac... A soixante et onze ans, Lissandre Seyverac n'a plus le choix : il va devoir passer la main et confier la direction de sa maison d'armagnac à un autre. Labarrère, c'est toute sa vie : hors de question de céder le domaine à un étranger. Mais vers qui se tourner ? Son fils, Thibault, qui a pourtant passé sa vie dans les vignes, est de l'avis de tous un incapable et sa fille, Raphaëlle, a rompu avec les siens pour créer un cabinet d'expertise d'oeuvres d'art à Bordeaux. Et son temps est compté : les vautours planent au-dessus de Labarrère... Seule Raphaëlle serait en mesure de prendre sa suite, Lissandre en est persuadé, mais il est responsable de la désaffection de sa fille. Brillante, orgueilleuse, autoritaire aussi, Raphaëlle ressemble à son père et ne lui a jamais pardonné ses frasques sentimentales. Il faut dire que la famille Seyverac garde de nombreux secrets. Lissandre ravale son amour-propre et frappe à la porte de sa fille. Mais, à supposer qu'elle daigne l'écouter, comment une jeune femme, qui ne connaît rien à l'art subtil de l'assemblage, pourrait-elle s'imposer dans le monde impitoyable des grandes maisons d'armagnac ?