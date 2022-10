Le Carpathia au secours du Titanic. Récit d'une nuit légendaire.

Nuit du 14 au 15 avril 1912. Nord de l'océan Atlantique. Le majestueux "Titanic", réputé insubmersible, heurte un iceberg et commence aussitôt à couler. 1 300 passagers et 900 membres d'équipage courent un grand danger. Le paquebot envoie immédiatement des SOS et des fusées de détresse, mais aucun bateau ne peut lui venir en aide. Sauf un, peut-être : le "Carpathia", à 58 milles de distance. Déterminé à porter secours, ce modeste navire met tout en oeuvre pour augmenter sa vitesse de navigation et éviter les blocs de glace sur son chemin. Ce livre permet de découvrir le courageux équipage qui a sauvé 706 personnes de la plus célèbre catastrophe maritime au monde. Un documentaire fascinant et inédit sur la plus grande catastrophe maritime au monde Tout le monde connaît le "Titanic" ! Mais qui connaît le "Carpathia", ce bateau de l'ombre qui a sauvé beaucoup de passagers de la noyade ? ... Particulièrement bien documenté, le récit haletant, narré au présent, donne au lecteur l'impression de vivre les scènes comme s'il y était. Des sensations fortes et un tourbillon d'émotions garantis. Un graphisme à très forte puissance narrative Le texte poignant est accompagné de remarquables illustrations à l'aquarelle et au pastel, mises en valeur par le grand format du livre. Ce documentaire est non seulement une source d'information sur le "Titanic" et le "Carpathia" mais aussi sur les bateaux en général.