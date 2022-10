Téo et Nina Milieu CP niveau 2 - Téo et Nina adoptent un petit merle

Apprendre à lire pas à pas, c'est facile avec Téo et Nina ! Les romans "Je lis Pas à Pas" proposent 4 niveaux de lecture pour commencer à lire dès le début de l'apprentissage et progresser pas à pas. Dans ce roman de niveau 2, Téo et Nina ont trouvé un petit merle blessé. Réussiront-ils à le sauver ?