La grande encyclopédie des Diables Rouges

La Belgique a disputé son premier match international officiel de football le 1er mai 1904 contre la France. A la veille de la Coupe du monde à la fin de l'automne 2022, les Diables Rouges comptent plus de 800 matchs internationaux auxquels ont participé plus de 700 joueurs. Ce livre met en mots et en images la fantastique histoire de l'équipe nationale. Il s'agit de loin du livre de lecture et de l'ouvrage de référence le plus complet jamais écrit sur les Diables Rouges. De plus, illustré en quadrichromie avec de nombreuses photos uniques d'hier et d'aujourd'hui. En pleine et officielle collaboration avec la Fédération belge de football.