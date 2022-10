Moi le blob

Ce livre est l'autobiographie autorisée d'un OVNI biologique devenu une superstar. Pour la première fois, le blob - de son nom scientifique Physarum polycephalum - se raconte. Et son histoire est extraordinaire. Il est vrai que cet être unicellulaire dépourvu de bouche, d'estomac, d'oreilles, d'yeux ou de neurones arrive pourtant à voir, sentir, se nourrir (de cornflakes ! ), communiquer, apprendre, résoudre des énigmes et se doter d'une personnalité. Sous la plume alerte de la scientifique française qui le connaît le mieux, Audrey Dussutour, le blob raconte sa légende née au Texas (le lecteur découvrira pourquoi), les étranges performances auxquelles les scientifiques se livrent, comment il est devenu la coqueluche des écoles françaises (plus de 5000 d'entre elles l'ont adopté), son récent voyage dans l'espace avec Thomas Pesquet, il y est même question des Jeux olympiques, ou encore de sa vie sexuelle facilitée par 720 sexes différents. Dans ce livre, l'auteure propose une dizaine d'expériences à réaliser avec un blob, chez soi ou au bureau (pourquoi pas ? ) et donne des conseils pour en trouver un dans la nature et pour l'élever dans les règles de l'art, ce qui ne nécessite aucune connaissance scientifique particulière. Tout comme la lecture de ce livre, très accessible et illustré par les dessins du talentueux Simon Bailly.