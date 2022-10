Les Éblouis

A l'internat de Jamet une âme en peine erre et observe les élèves... L'une d'entre eux en particulier : Luce, une nouvelle interne explosive. A peine arrivée, elle bouscule le calme ambiant ; elle convainc ses camarades d'allumer un feu de camp illicite et séduit à la fois Alex sa voisine de chambre et le beau Timo. L'année démarre sous les meilleurs augures jusqu'à ce que, chacun à leur tour, ses nouveaux amis développent des capacités étranges : léviter, lancer des boules de lumière, traverser les vitres, lire dans les pensées... Entre perturbations magiques et crises sentimentales, c'est le chaos à Jamet. Comment gérer ces nouvelles aptitudes dont certaines tiennent plus de la malédiction que du superpouvoir ? Pourquoi Luce est-elle épargnée ? Et que veut ce revenant qui hante Jamet ?