Bonaparte a auxonne, souvenir de jeunesse 1788-1791

Qu'est-ce que l'histoire de Napoléon Bonaparte ? Juste un temps de vie exceptionnel, rapide, fort et violent. Voici un homme qui a su modifier les opinions, révolutionner les idées et permettre à une nation de s'émanciper. De plus, l'oeuvre colossale créée par cet homme n'est pas due au hasard mais bien à des pensées mûrement réfléchies, extraites de livres d'histoire, de philosophie et autres traités, dont le jeune lieutenant en second Napoleone de Buonaparte, notamment à Auxonne, n'a cessé de s'imprégner. Et cela se vérifiera tout au long de sa prodigieuse destinée. Une vie ne suffirait pas à tenter de résoudre le mystère de cet homme, hors du commun, qu'est Napoléon Bonaparte. Tous les sujets ont été abordés. Néanmoins, il en existe un qui mérite une réflexion plus approfondie, celui de sa jeunesse. Celle de Napoléon Bonaparte s'est écrite trop rapidement, de telle sorte que certains points n'ont pu retenir une attention méritée. C'est à Auxonne que le jeune officier d'artillerie va se former et qu'il a achevé ses études profondes qui l'ont si bien préparé au grand art de la législation et à la science de la guerre. Réputée pour être la plus triste garnison de l'arme de l'Artillerie, Auxonne n'en est pas moins sa meilleure école, et cela conforte notre homme. Napoléon dira d'Auxonne que ce fut son meilleur temps de garnison et là, qu'il a appris véritablement son métier d'artilleur. Que ce soit d'Italie, d'Egypte, de Russie ou d'ailleurs, de l'Ile d'Elbe, de Sainte- Hélène, des Invalides ou d'un autre endroit, l'étoile de Bonaparte brillera toujours au- dessus d'Auxonne ! Ainsi, c'est indéniablement, à Auxonne, que Napoléon Bonaparte s'est véritablement forgé son âme de chef !