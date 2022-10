Petite Souris fête son anniversaire

Aujourd'hui est un grand jour : Petite Souris a invité tous ses amis pour fêter son anniversaire – et il trépigne d'impatience. Avec ce nouveau tome de la série à succès de Riikka Jäntii, enfants et parents pourront continuer à suivre le quotidien de Petite Souris, à mesure que les mois passent et que Petite Souris grandit en compagnie de ses nombreux amis.