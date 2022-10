The Butterfly Assassin, T1 : The Butterfly Assassin

Innocente le jour. Tueuse la nuit. Un thriller sombre et tortueux mettant en scène une adolescente au lourd passé qui tente de refaire sa vie. Traumatisée par un programme secret pour mineurs qui a fait d'elle une tueuse, Isabel Ryans n'a qu'une envie : devenir une citoyenne lambda et se fondre dans la masse. Après s'être enfuie de chez elle, la voilà avec un nouveau nom, une nouvelle vie et une nouvelle amie, Emma. Pour la première fois de sa vie, l'espoir semble permis. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, et Isabel ne tarde pas à se trahir, attirant l'attention des guildes - les deux organisations rivales qui contrôlent la ville d'Espera. Or une tueuse sans attaches est soit un atout potentiel, soit... une menace à éliminer. Le sang qu'Isabel a sur les mains lui fera-t-il tout perdre ?