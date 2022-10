Hitler est mort ! Tome 3 : Dossier mythe

Sur les traces du Führer... l'impossible vérité. Berlin, 1946. Pour Moscou, le mystère autour de la mort d'Hitler est officiellement clos. Le dictateur est bel et bien mort. A moins que... Une unité d'élite de l'Armée rouge donne l'alerte : on aurait retrouvé le Führer vivant. Peut-être s'agit-il d'un sosie. Leur découverte jette l'effroi et le doute. Il n'en faut pas plus pour relancer les hostilités entre les deux meilleurs services secrets soviétiques. D'un côté le NKVD, de l'autre le redoutable service de contre-espionnage du Smersh. Dans le plus grand secret, le NKVD reprend à zéro les interrogatoires et dépêche le meilleur légiste russe à Berlin pour enquêter... C'est l'Opération Mythe. Entre règlements de comptes internes, mensonges et dissimulations, la vérité du plus fort pourrait l'emporter... Ce thriller fascinant clôt la trilogie basée sur des documents conservés dans les archives militaires de la Russie. Jean-Christophe Brisard tire le meilleur de ses sources, en compagnie d'Alberto Pagliaro, qui s'avère le dessinateur idéal pour mettre en images ce moment d'Histoire paranoïaque. Un album passionnant, agrémenté d'un dossier historique de huit pages, sur un sujet qui continue d'alimenter aujourd'hui encore toutes les théories...