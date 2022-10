Star de la scène et du grand écran dans les années 1960 et 1970, l'actrice irlandaise Katherine O'Dell a vu sa carrière s'interrompre brutalement au seuil de la quarantaine, avant qu'un acte de violence désespéré ne précipite sa chute. Que lui est-il arrivé ? Vingt-cinq ans après sa mort, sa fille Norah se met en quête de la vérité et entreprend l'impossible : dresser le portrait d'une actrice, d'une mère, d'une femme. Naviguant entre le passé et le présent, le glamour et la tragédie, Anne Enright signe un roman fascinant sur les revers de la célébrité, les secrets de famille et le lien infrangible entre une mère et une fille.