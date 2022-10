Sai, Jason et Aaliyah sont fous de joie quand ils remportent le concours qui leur permet de jouer dans le prochain épisode de Screamers, une série télé populaire. Zoé Winter, la star du show, est tout aussi ravie à l'idée de passer du temps avec des adolescents normaux de son âge. Mais quand les jeunes s'aperçoivent que le plateau de tournage, un parc d'attractions sinistre et abandonné nommé Pennyland, est hanté par un clown malveillant, les quatre amis doivent unir leurs forces afin de réaliser la performance de leur vie... pour sauver leur vie ! Un récit d'épouvante diablement efficace dans la veine de la série Chair de poule et du roman It (Ca) de Stephen King.