De l'autre côté de la mer

D'un côté il y a Léo. Il vit dans une ville près d'un port où les bateaux vont et viennent. De l'autre il y a Phara, elle vit sur une île où nagent des poissons aux mille couleurs. Une même étendue d'eau les sépare et les unit à la fois. Deux réalités pour un même destin, celui de la mer et des océans. Un album à deux entrées, l'une côté ville, l'autre côté île, pour dire combien nos océans sont précieux et à quel point ils nous unissent. Parce que les décisions de chacun ont des conséquences pour tous.