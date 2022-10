L'interprétation radiologique de la base du crâne est délicate car la structure anatomique de la région est singulièrement complexe. Ce nouveau volume de la collection des Syllabus de la Société française de radiologie propose un état de l'art de l'imagerie de l'orbite du labyrinthe membraneux et de la base du crâne. Les connaissances à maîtriser pour réaliser les IRM et tomodensitométries de ces différentes régions sont détaillées. Pour chaque zone topographique sont abordées la radioanatomie et les pathologies de type infectieux tumoral malformatif et lésionnel. Sont également présentés la place des techniques avancées dans le diagnostic et la prise en charge des pathologies ophtalmiques ainsi que les progrès en cours ou attendus grâce à l'intelligence artificielle dans l'étude des troubles cochléovestibulaires. Avec plus de 500 clichés cet ouvrage constitue la référence pédagogique actuelle sur le sujet. Il est indispensable pour les internes et radiologues qui interprètent cette région anatomique ainsi que pour les neurologues neurochirurgiens ORL et ophtalmologues désireux de mieux demander et mieux comprendre les examens d'imagerie. LES AUTEURS Francis Veillon est professeur des universités et praticien hospitalier au service d'imagerie médicale 2 à l'hôpital de Hautepierre CHRU de Strasbourg. Augustin Lecler est maître de conférences des universités et praticien hospitalier au service de radiodiagnostic et imagerie médicale de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris. Arnaud Attyé est praticien hospitalier au service de neuro-imagerie et d'IRM de l'hôpital Michallon du CHU Grenoble Alpes laboratoire GeodAIsics à Grenoble. Anne-Laure Gaultier est praticien hospitalier au service d'imagerie de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris.