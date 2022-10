L'adulte avec un trouble dys-exécutif. L'accompagner dans sa vie quotidienne, sociale et professionnelle

Les recommandations pour la prise en charge du trouble dys-exécutif s'adressent à l'enfant afin de faciliter son éducation et sa scolarité. Le trouble s'améliore parfois avec l'avancée en âge mais il reste très présent à l'âge adulte. Se pose alors la question de l'autonomie au quotidien en termes de professionnalisation d'insertion sociale et de citoyenneté pour laquelle l'entourage doit souvent développer ses propres outils car rien n'est formalisé pour accompagner l'adulte. L'ouvrage aborde les différentes situations rencontrées par l'adulte dys-exécutif des plus anodines de la vie quotidienne aux plus personnelles ou aux plus décisives quant à son style de vie et propose des solutions pratiques et des conseils d'adaptation ou d'aménagements pour y faire face. Plus que chez l'enfant les stratégies proposées pour aider l'adulte dys-exécutif dans sa prise d'autonomie sont pensées pour ménager sa personnalité et son libre arbitre. La description des différentes situations intègre à la fois le vécu de l'adulte dys-exécutif et celui d'autrui en mettant l'accent sur les quiproquos et des interprétations erronées en fonction du contexte qui peuvent générer incompréhension et perte d'estime de soi. L'ouvrage interroge chacun qu'il soit parent ou professionnel sur ce que signifie réellement l'inclusion dans un environnement qui n'a pas les clés pour appréhender correctement les interactions avec l'adulte dys-exécutif la définition de son projet de vie et le respect de sa volonté.