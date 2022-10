Guide pratique d'implantologie

Le besoin en information et en formation en implantologie est en constante augmentation. Cet ouvrage basé sur le programme du DU d'implantologie de la Faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie a été pensé comme un support de formation et de travaux pratiques. L'approche claire et didactique ainsi que les nombreux ' pas à pas ' et cas cliniques vous apporteront toutes les clefs pour réussir vos plans de traitements. Les notions fondamentales telles que la législation la classification des implants ou la préparation de la salle d'intervention sont rappelées dans une première partie. Les deux parties suivantes sont consacrées à la pose d'implants et aux prothèses dentaires (fixes et amovibles) des techniques classiques aux techniques particulières comme les implants zygomatiques. Sont décrits en détail les protocoles cliniques et les erreurs à éviter. Cet ouvrage s'adresse aux chirurgiens dentistes stomatologistes aux étudiants des DU d'implantologie et aux praticiens souhaitant faire évoluer leur pratique.