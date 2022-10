Fidèle à la série Netflix, L'Impératrice est un conte fascinant, enlevé et incroyablement moderne sur la rencontre amoureuse et l'affirmation de sa propre personnalité. Bavière, 1853. La princesse Elisabeth, dite Sissi, est catégorique : elle attendra de rencontrer le grand amour dont parlent les poètes, ou elle ne tombera jamais amoureuse. Ce n'est pas parce que Hélène, sa soeur aînée, suivant scrupuleusement les conseils de leur mère, s'apprête à épouser l'empereur d'Autriche François-Joseph que Sissi devra à son tour se plier à une existence soumise. Elle sait que la vie ne se résume pas aux réceptions et aux corsets. Si seulement on la laissait se faire sa propre expérience ! Pendant ce temps, en Autriche, l'empereur se remet d'une tentative d'assassinat. Pour tâcher de préserver la paix, Franz remplit de nouveau ses devoirs politiques... et s'engage à courtiser la docile Hélène de Bavière lors des festivités liées à son prochain anniversaire. Quel meilleur moyen de fédérer l'empire qu'en annonçant le nom de la future impératrice ? Mais lorsque Sissi et Franz se rencontrent par hasard dans les jardins du palais, à l'écart des regards indiscrets et des critiques incessantes de la cour, leurs affinités ne font pas de doute. Et tandis que leurs conversations illicites prennent une nouvelle dimension, ils vont devoir choisir entre satisfaire les attentes de leurs familles et défendre leurs plus intimes convictions...