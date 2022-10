Un Noël Royal

Moi, c'est Camille, l'unique pauvre de Mont-Evor. Il y a six ans, un incendie criminel a ravagé une aile entière du palais royal, et ma soeur aînée, Jeannette, a été désignée coupable. Cet événement a profondément marqué les esprits... et chamboulé ma vie. Depuis, je vivote en paria, sans famille ni amis, compromise à jamais. D'ailleurs, à l'approche de Noël, j'évite de sortir de mon camping-car. Un jour, un bellâtre se pointe devant ma fenêtre et se présente comme le duc Louis-Philibert de Valois... Je l'invite à entrer, n'osant espérer une bonne nouvelle concernant l'affaire de l'incendie. Contre toute attente, cet homme me demande en mariage... pour honorer le prétendu souhait de son implacable grand-père ! Il obtient un refus catégorique de ma part, mais après réflexion, je doute. Et si cette union, en me donnant l'accès au palais, me permettait d'enquêter sur la mort de Jeannette et de comprendre ce qui s'est réellement passé des années plus tôt ?