Les Lyndon Tome 2 : Je t'offrirai le soleil

Fille de pasteur, Eleanor Lyndon mène une vie monotone à la campagne, jusqu'au jour où, au cours d'une promenade, un bel inconnu chute d'un arbre, atterrit à ses pieds et... la demande en mariage ! Charles Wycombe est le célibataire le plus convoité de la région. Il a quinze jours pour se marier, sinon il perdra son héritage. Une raison suffisante, selon lui, pour épouser Eleanor - même si son état d'ébriété brouille quelque peu son discernement. Or, cette proposition incongrue tombe à pic pour la jeune fille qui déteste sa future belle-mère et doit fuir le toit paternel. Alors... marché conclu pour un mariage de convenance ! Sauf que ce qui convient à Charles n'est pas exactement ce qu'elle avait imaginé...