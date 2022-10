Sur les rives du dragon

L'inspectrice Liu Hulan est appelée pour enquêter sur une mort suspecte : le corps d'un archéologue américain a été retrouvé non loin du Barrage des Trois-Gorges, sur un site archéologique voué à disparaître une fois la construction achevée. Ce lieu intéresse également son mari, l'avocat américain David Stark, qui cherche à découvrir l'auteur d'un vol sans précédent. En effet, l'artefact manquant pourrait prouver que la Chine est la plus ancienne civilisation du monde ayant survécu à ce jour. Peu à peu, les pistes se brouillent et s'entremêlent. S'ils veulent élucider ces mystères, Hulan et Stark devront unir leurs forces - et affronter par la même occasion le séisme intime qui bouleverse leur vie et leur relation...