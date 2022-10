Peter Pan & Wendy livre musical

Le roman de James Matthew Barrie adapté par Jean-Pierre Kerloc'h. Éric Pintus incarne avec force ce texte d'une drôlerie et d'une poésie incroyables. Le dialogue s'installe entre le conteur et le jazzman Charles Mingus, révélant un Peter Pan impertinent et espiègle. Un fabuleux voyage au pays de Neverland sous les pinceaux enchanteurs et inspirés d'Ilya Green ! QR Code pour accéder à la version sonore.