Derrière l'écran. 40 ans au coeur des médias

12 années à la radio, 28ans à la télévision, dont 25 au journal de 13h de TF1, et quelques dizainesd'émissions de divertissement le vendredi ou le samedi soir : Jacques Legrosconnaît bien la machine médiatique, avec ses joies, ses fantasmes et seslimites. Il côtoie les célébrités : journalistes, animateurs, producteurs, directeurs, acteurs, artistes ou responsables politiques. Dans cet ouvrage, illivre les bons moments et les moins bons de ces 40 ans de carrière, lesrencontres, les paris et les ressorts de ce milieu, exigeant, dur parfois, maispassionnant. Ce livre nous faitpartager le regard que Jacques Legros porte chaque jour sur notre époque et surces métiers qui changent très vite. Il est aussi une immersion dans les studios : plateaux, micros et caméras. Un moyen original de découvrir le monde del'information, des coulisses. Depuis 25 ans, JacquesLegros présente le JT de 13 heures de TF1 en alternance avec Jean-PierrePernaut puis avec Marie-Sophie Lacarrau. Il a participé au lancement de FranceInfo en 1987 et de LCI en 1994. Il a travaillé pendant 7 ans pour RTL, maisaussi pour France Inter, TMC et présenté plusieurs émissions de prime time, notamment Plein les yeux. Il a déjà publié Les secrets de Monsieur Truffaut(Tallandier, 2004) et Le vin vu par Jacques Legros (Hugo, 2010).