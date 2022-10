Gardez l'oeil ouvert. 15 histoires de disparitions mystérieuses

La youtubeuse Victoria Charlton, connue pour ses vidéos consacrées au True Crime, nous entraîne sur la piste des 15 disparitions les plus énigmatiques des 100 dernières années, de la France aux Etats-Unis, en passant par le Québec. Reconstitution des faits, décryptage des éléments de l'enquête, anecdotes de recherche et théories personnelles : Victoria propose des récits haletants, empreints de suspense et d'émotions. Qui sait, peut-être avez-vous déjà croisé Johnny, Timmothy, Laureen ou Diane ? Une chose est sûre : après avoir refermé ce livre, vous penserez toujours à garder l'oeil ouvert. Parce que toute personne disparue mérite d'être retrouvée.