Le gâteau dont tu es le héros

Imagine des recettes de gâteaux telles des chasses au trésor. Cake, brownie, blondie, gâteaux très chocolat ou terriblement fruités : chaque chapitre te livre une recette de base et comment la plier à tes contraintes et à toutes tes fantaisies. Ces recettes ont en commun de ne demander qu'un minimum de préparation. Ici, pas besoin de s'y connaître, ni de beaucoup de matériel : c'est la philosophie "5 minutes, un bol, un orgasme" ! Chocolat ou citron ? Beurre ou huile ? Moule à cake ou à muffins ? Adapte la recette à ton frigo, ton placard, tes goûts et tes moules à gâteaux. Termine en beauté par un glaçage, un sirop parfumé, ou une crème gourmande, si tu es d'humeur festive. Crée, réinvente et trouve ta perle rare. Faciles à mémoriser, ces recettes de base sont des tremplins qui n'attendent plus que d'être déclinés à l'infini.