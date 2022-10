Incarner une série. Témoignages croisés et confidences des interprètes de The Leftovers, Le Bureau des légendes, Year

Avec les séries, Les acteurs sont sans cesse exposés et leur parole est plus écoutée encore qu'à la sortie d'un film : incarner un personnage de série peut marquer à vie une carrière. Dans ce nouvel ouvrage l'auteur donne la parole aux interprètes, de la découverte du scénario à la fête de fin de tournage, du casting aux lendemains de diffusion, du premier clap à la relation avec le public. Que se passe-t-il durant la préparation d'une série, les répétitions ? A partir de quel moment un acteur peut-il imposer sa vision ? A quoi ressemblent les longues minutes, les longues heures d'attente entre deux prises ? Comment dissocie-t-on sa personnalité du personnage incarné parfois plusieurs années de suite ? Autant de questions racontées par un journaliste spécialiste et du secteur et illustrés de témoignages et d'interviews d'acteurs des principales séries actuelles. Il y sera question d'égos, de place à occuper, de tensions, d'émotions, de peurs, de relation sur la durée avec une oeuvre et celles et ceux qui la font.