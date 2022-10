Metaphysique. livre gamma

Dans le livre Gamma de la Métaphysique, Aristote met en oeuvre le programme exposé dans les deux précédents livres du recueil : il y définit la philosophie, cette "science première" qu'ont recherchée sans succès ses prédécesseurs, comme la science qui " contemple ce qui est en tant qu'il est" . Ces pages sont à leur tour le début de la tradition métaphysique occidentale, à laquelle Aristote donne pour projet une connaissance de l'essence des choses, de leur "réalité" , l'ousia. Une réalité qui ne peut être atteinte et connue qu'à la condition d'une réflexion sur les contraires qui semblent constituer toutes choses et d'une réflexion sur le principe de contradiction que doivent respecter tous nos discours et toutes nos pensées : "il est impossible que le même appartienne et n'appartienne pas à la même chose en même temps et sous le même aspect" . Avec ce principe, Aristote donne à la parole et à la pensée rationnelles leur condition première.