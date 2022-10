L'univers comme vous ne l'avez jamais vu. Du Big bang à nos jours et au-delà

Spectaculaire périple à la découverte du cosmos, L'Univers comme vous ne l'avez jamais vu raconte la naissance et l'évolution de l'Univers, du Big Bang à nos jours et au-delà. Etape par étape, Charles Liu retrace l'histoire de l'espace et du temps depuis les premiers instants après le Big Bang jusqu'à la création de notre Système solaire, l'apparition de la vie sur Terre, son peuplement, la naissance des civilisations et l'essor de la science et des technologies. La flèche du temps, qui court de page en page, vous donne des repères tout au long de ce voyage initiatique, illustré par des images saisissantes. Une chronologie fascinante de l'Univers en expansion et de notre place dans cette histoire !