La vie en noir. Comment vivre dans une société blanche

Au cours des quinze dernières années, Guilaine Kinouani a nourri la réflexion sur la façon dont le racisme affecte la santé physique et mentale des personnes noires. Dans le cadre de ses recherches, elle a conçu des outils pour les aider dans leur prise de conscience et leur changement de posture. Pour appuyer ses propos, elle met en lumière des expériences des Noirs du monde entier et s'appuie sur des études de cas et des recherches exclusives pour offrir des conseils d'expert sur la manière de : - fixer des limites et traiter les micro-agressions ; - protéger les enfants du racisme ; - retrouver le plaisir d'être soi, etc. Une analyse sans complaisance des traumatismes qui rongent les corps, les coeurs et les esprits. L'autrice témoigne de réalités que le système de santé mentale a longtemps ignorées et niées. L'ouvrage est structuré en huit chapitres, présentant chacun une analyse des dynamiques sociétales et offrant aux lecteurs des outils pour les aider et accompagner leur réflexion sur leurs propres expériences.