Brigitte Bardot. Plein la vue

Elle était la plus belle. Elle a éclipsé toutes les autres. Vadim lui a offert la célébrité, Godard un chef-d'oeuvre, Gunter Sachs sa fortune, Kate Moss et Beauvoir leur admiration. Son énergie fracassante, sa franchise et ses amours tissent sa légende. Elle est avant tout une petite fille mal aimée qui ne tenait pas spécialement à faire du cinéma. Une jeune bourgeoise devenue une star à son corps défendant. A mi-parcours, elle a sabordé sa carrière pour se mettre au service des animaux. Il y a un mystère Bardot. La plus célèbre des Françaises reste une inconnue. Dix ans après sa première édition, l'enquête de Marie-Dominique Lelièvre s'enrichit d'une postface inédite, qui s'attache à brosser le portrait d'une B. B. vivant aujourd'hui quasi recluse dans sa célèbre Madrague à Saint-Tropez. "Elle y retrouve ses amis non humains. Elle se tient bien droite face au ciel, aux étoiles, à la mer, à l'horizon déplié".