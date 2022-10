Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique. Ordinateur, cryptographie, Internet, spatial, etc. : pourquoi le XXIᵉ siècle sera quantique

Début 2021 : la France annonce un plan quantique à 1, 8 milliard d'euros, signe d'une rupture technologique majeure. Santé, environnement, chimie, biologie, finance, aéronautique, cryptographie, big data, intelligence artificielle... tous les domaines pourraient bien être touchés par le "Graal" quantique, à savoir le futur ordinateur tant vanté par la science-fiction. Mais d'autres percées se profilent derrière notre capacité à manipuler un photon ou un atome unique : des capteurs d'une sensibilité insoupçonnée, des simulateurs inédits, voire de nouvelles façons de communiquer... Quels sont les fondements de cette révolution ? Quelles applications concrètes pourraient bouleverser notre quotidien demain ? Pour le savoir, Julien Bobroff a rencontré les meilleurs experts et poussé la porte des laboratoires les plus réputés. Tout en détaillant avec la plus grande clarté les mystères de l'intrication et les subtilités des "qubits" , il nous fait part de ses découvertes, fort de cette certitude : le XXI ? siècle sera quantique.