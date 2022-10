Venise. Invitation privée

Venise aux mille reflets, Venise de miroir et de verre, de soie et d'or, Venise de lumière et de dentelle, de transparence et de porcelaine. En fine connaisseuse, Servane Giol nous entraîne au coeur de l'art de vivre vénitien, invitation intime et sensible pour rencontrer certains des résidents les plus créatifs de la ville. Elle nous ouvre les portes de palais historiques privés ainsi que de maisons et d'appartements plus récemment restaurés, qui appartiennent désormais à une nouvelle génération d'artistes et de designers attirés par la beauté rayonnante, l'énergie et le style de vie de la cité lagunaire. Son cercle d'amis talentueux y apporte un regain de dynamisme et d'élégance, donnant une nouvelle visibilité à certains des artisanats traditionnels les plus raffinés, les sauvegardant avec passion pour les générations futures. Cette déclaration d'amour aux beautés secrètes et aux savoir-faire qui ont fait la réputation de Venise est brillamment photographiée par Mattia Aquila. Tout à la fois révélation et impérissable souvenir, pour tous ceux qui n'oublieront jamais l'éblouissement de la première vision des dômes, des campaniles et du silence doré et iris de la ville mythique flottant entre ciel et mer.