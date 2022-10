L'Art contemporain par les femmes

Si les femmes ont toujours été présentes dans l'histoire de l'art, elles ont longtemps été oubliées et cantonnées à des rôles de muses ou de modèles. Mais c'était sans compter avec le talent et l'audace de certaines d'entre elles qui se sont affranchies des codes en défiant les règles et en repoussant toujours plus loin les limites afin d'ouvrir les portes d'un nouvel univers sans frontière et sans interdit. De Martine Aballéa à Sophie Calle, en passant par Nan Goldin, Tracey Emin, Yoko Ono, Orlan, Cindy Sherman, Lee Bul... autant de profils atypiques et de représentantes emblématiques dont la seule raison d'être est de toujours se réinventer. Richement illustré, cet ouvrage retrace et analyse le parcours de figures majeures féminines du monde entier. D'où vient leur inspiration ? Quel procédé et technique utilisent-elles ? Quelles sont leurs oeuvres emblématiques ?