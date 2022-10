Le Larousse junior de la cuisine

Un ouvrage pour se faire plaisir et surprendre ses amis et parents avec de délicieuses recettes ! Plus de 40 recettes sont proposées aux enfants, des classiques aux plus alléchantes : Taboulé à la menthe , crumble aux pommes, gâteau au yaourt, tarte aux carambar, mousse au chocolat, friture de Pâques, les crêpes de mardi-gras, mini feuilletés à l'emmental, la soupe à la citrouille, pommes au four...