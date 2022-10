Le zodiaque a-t-il un sexe ?. Petit guide pour une nouvelle astrologie débarrassée des clichés

Cet ouvrage propose une approche moderne et engagée loin des clichés sexistes véhiculés par l'astrologie (d'un côté les signes dits féminins, Taureau, Cancer, Capricorne... et de l'autre les signes dits masculins, Bélier, Lion, Sagittaire...). Il remet en question la lecture binaire de cette astrologie rétrograde car non, les hommes ne viennent pas de Mars et les femmes de Vénus... ! En revenant sur les principaux éléments utilisés par les astrologues (les signes, les astres, les maisons) et grâce à l'analyse d'un thème astral concret à la fin de chaque chapitre, l'auteure offre des conseils pour éviter de tomber dans ces clichés et établit une nouvelle grille de lecture plus juste qui permettra d'avoir une lecture plus fine de nous-mêmes, du monde et des options qui s'offrent à nous.