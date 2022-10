Pirates à l'abordage - le kit famille

Un kit complet pour organiser des chasses au trésor réussies en famille ou lors d'anniversaires et de fêtes. Une rumeur raconte qu'un coffre rempli de pièces d'or et de pierres précieuses serait enfoui non loin d'ici. Moussaillons, retrouvez-le à tout prix, avant que le terrible Barbe-la-Frousse ne mette la main dessus ! Avec 30 cartes d'énigmes et des plans.