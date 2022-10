Ateliers de dégustation de la bière. 20 séances pour des soirées gastronomiques

35 séances de dégustation guidées pas à pas pour découvrir les styles de bières lors de soirées ludiques et didactiques. Maltées douces ou maltées puissantes, houblonnées aromatiques ou houblonnées amères, acides, acidulées ou aigres-douces, fumées, sauvages, avec ajouts d'ingrédients ou barriquées... Les grandes familles de bières sont présentées en un clin d'oeil. Dans chaque séance, 5 styles de bières sont comparées à l'il, au nez et en bouche. Puis on passe à table : les meilleurs accords gourmands pour chacun des styles sont déclinés. A la fin de ce livre, vous serez un as de la bière, un parfait zythologue !