Les extraordinaires Tome 3 : L'armée des spectres

Ivy et Seb ont promis à leur ami Valian de l'aider à trouver sa soeur disparue. Surprise, ce n'est pas à Londinor, ce marché d'objets magiques caché sous Londres, que leur enquête commence, mais à Niubrook, le plus grand bazar souterrain du monde. Et il est caché... sous la ville de New York. La traversée depuis l'Angleterre se fera à bord d'un porte-savon/sous-marin magique. L'aventure les attend, et la Guilde déchue également. Alors que cette organisation maléfique se prépare à la bataille avec une armée de spectres, Ivy, Seb et Valian devront faire appel à toute leur ingéniosité (et toute leur magie) pour sauver le monde Extraordinaire.